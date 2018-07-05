14:29 05.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада призывает Евросоюз разработать новую стратегию поддержки Украины

Сегодня пятого июля, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала институты ЕС к углублению сотрудничества между Украиной и Европейским союзом.

Рада призывает Евросоюз разработать новую стратегию поддержки Украины

В документе, принятом 233 голосами на заседании парламента, ЕС призывают совместно с другими международными донорами разработать новую комплексную стратегию поддержки Украины "на основе идей, заложенных в концепцию Европейского плана для Украины".

Кроме того, парламентарии призвала ЕС усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения всех украинских политзаключенных и заложников, удерживаемых боевиками и для развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле центрального входа в здание Верховной Рады собралось большое количество протестующий шахтеров. Часть протестующих стучат касками об железный забор на площади напротив центрального входа в парламент.


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