Рада призывает Евросоюз разработать новую стратегию поддержки Украины

В документе, принятом 233 голосами на заседании парламента, ЕС призывают совместно с другими международными донорами разработать новую комплексную стратегию поддержки Украины "на основе идей, заложенных в концепцию Европейского плана для Украины".

Кроме того, парламентарии призвала ЕС усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения всех украинских политзаключенных и заложников, удерживаемых боевиками и для развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле центрального входа в здание Верховной Рады собралось большое количество протестующий шахтеров. Часть протестующих стучат касками об железный забор на площади напротив центрального входа в парламент.