Парламент ЕС проголосовал за продление экономических санкций в отношении России

Об этом передает пресс-служба главы государства.

По его словам, для постепенного процесса снятие экономических ограничений есть все предпосылки, которые необходимо начать выполнять. Это вывод российских войск из Донбасса, введение миротворцев ООН, восстановление контроля над государственной границей, освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных и заложников и возвращение Крыма.

"Ценю солидарную поддержку государств-членов украинской независимости и территориальной целостности", - отметил украинский лидер.

Напомним, что Европейский совет на заседании 28-29 июня принял принципиальное политическое решение о продлении с 1 августа на следующие шесть месяцев санкций против России в ответ на посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна к 2025 году планирует вступить в Европейский Союз.