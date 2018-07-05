Лидеры стран НАТО проведут встречу с участием президентов Украины и Грузии

Соответствующая информация размещена в программе саммита, опубликованной штаб-квартирой альянса.

Как отмечается в документе, совещание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с Грузией и Украиной назначено на 12 июля, оно пройдет в 8:45 по местному времени.

Перед началом переговоров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит с совместными заявлениями сначала с Маргвелашвили, а затем с Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Брюсселе на следующей неделе будет блокировать любое решение по итогам встречи с Украиной и Грузией. Внешнеполитическое ведомство Венгрии направило письмо Генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу, в котором говорится о том, что Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам к принятию по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами.