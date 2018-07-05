08:36 05.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Лидеры стран НАТО проведут встречу с участием президентов Украины и Грузии

Главы государств Украины Петр Порошенко и Грузии Георгий Маргвелашвили примут участие в заседании Североатлантического совета на высшем уровне, которое пройдет в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

Лидеры стран НАТО проведут встречу с участием президентов Украины и Грузии

Соответствующая информация размещена в программе саммита, опубликованной штаб-квартирой альянса.

Как отмечается в документе, совещание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с Грузией и Украиной назначено на 12 июля, оно пройдет в 8:45 по местному времени.

Перед началом переговоров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит с совместными заявлениями сначала с Маргвелашвили, а затем с Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Брюсселе на следующей неделе будет блокировать любое решение по итогам встречи с Украиной и Грузией. Внешнеполитическое ведомство Венгрии направило письмо Генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу, в котором говорится о том, что Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам к принятию по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами.


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