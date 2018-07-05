09:55 05.07.2018 | Политика | Новости
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Европарламент рассмотрит новые изменения в правила безвиза

Сегодня пятого июня, депутаты Европейского парламента могут рассмотреть новые правила безвизовых путешествий.

Европарламент рассмотрит новые изменения в правила безвиза

Как сообщает Радио Свобода, новые правки относятся к путешественникам с правом безвизовых поездок, они смогут проходить проверку до прибытия в Евросоюз, используя Европейскую систему информации о путешествии и авторизации.

Отмечается, что такая идея может быть воплощена уже в 2021 году.

По словам евродепутата от Венгрии Кинги Галь, эта проверка не будет создавать проблем для постоянных путешественников.

Так, граждане безвизовых стран должны будут заполнять электронную форму перед путешествием. В ней будут вопросы по уголовным делам в прошлом или посещение заявителями зон конфликта.

По мнению европейских депутатов, это позволит представителям власти определить, может ли кто-то из путешественников представлять угрозу до прибытия в ЕС. Если будут такие подозрения, путешественникам могут отказать во въезде.

Добавим, стоимость авторизации – семь евро. Разрешение на въезд будет действовать три года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по биометрическому паспорту европейские страны посетили более 470 тыс украинских граждан. Сообщается, что в общее число выехавших не вошло количество граждан, которым было отказано во въезде. В число 470 тыс человек вошли следующие категории.


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