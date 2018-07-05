День независимости США: женщина в знак протеста миграционной политики Трампа залезла на статую Свободы

Правоохранители Нью-Йорка снимали с постамента Статуи Свободы женщину. Которая залезла туда в знак протеста против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа.
Как сообщает The New York Times, протестующая Тереза Окуму является активисткой движения Rise and Resist. Женщина заявила, что не спустится вниз, пока "не отпустят всех детей", имея в виду миграционную политику президента страны.
Известно, что инцидент произошел днем четвертого июля, когда в США отмечается День независимости. В праздник Статую Свободы посещает повышенное число туристов и жителей Нью-Йорка.
Из-за происшествия полиции пришлось эвакуировать всех посетителей острова Свободы, на котором располагается памятник.
Сотрудники полиции около трех часов безуспешно вели переговоры с протестующей, после чего забрались на постамент и задержали ее.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поздравил всех американских граждан с Днем независимости. Порошенко тепло и по-дружески поздравил всех американцев с праздником. Также он отметил, что именно Америка является единственным и настоящим стратегическим партнером Украины.