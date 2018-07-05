12:53 05.07.2018 | Политика | Новости
100198195:nastya

День независимости США: женщина в знак протеста миграционной политики Трампа залезла на статую Свободы

Правоохранители Нью-Йорка снимали с постамента Статуи Свободы женщину. Которая залезла туда в знак протеста против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа.

День независимости США: женщина в знак протеста миграционной политики Трампа залезла на статую Свободы

Как сообщает The New York Times, протестующая Тереза Окуму является активисткой движения Rise and Resist. Женщина заявила, что не спустится вниз, пока "не отпустят всех детей", имея в виду миграционную политику президента страны.

Известно, что инцидент произошел днем четвертого июля, когда в США отмечается День независимости. В праздник Статую Свободы посещает повышенное число туристов и жителей Нью-Йорка.

Из-за происшествия полиции пришлось эвакуировать всех посетителей острова Свободы, на котором располагается памятник.

Сотрудники полиции около трех часов безуспешно вели переговоры с протестующей, после чего забрались на постамент и задержали ее.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поздравил всех американских граждан с Днем независимости. Порошенко тепло и по-дружески поздравил всех американцев с праздником. Также он отметил, что именно Америка является единственным и настоящим стратегическим партнером Украины.


Поделиться
Читайте также:
 
Эксклюзив: Эффективным и быстрым способом наполнения государственного бюджета является импортный НДС, — А.Вигиринський Нардепы отказались сегодня рассматривать вопрос обновления состава ЦИК РФ возобновила массовые бомбардировки в Сирии Чехлы под телефон: какие бывают, и как взять тот, что нужен?
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
Винницкая птицефабрика МХП самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив