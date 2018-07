День независимости США: женщина в знак протеста миграционной политики Трампа залезла на статую Свободы

Как сообщает The New York Times, протестующая Тереза Окуму является активисткой движения Rise and Resist. Женщина заявила, что не спустится вниз, пока "не отпустят всех детей", имея в виду миграционную политику президента страны.

Известно, что инцидент произошел днем четвертого июля, когда в США отмечается День независимости. В праздник Статую Свободы посещает повышенное число туристов и жителей Нью-Йорка.

Из-за происшествия полиции пришлось эвакуировать всех посетителей острова Свободы, на котором располагается памятник.

Сотрудники полиции около трех часов безуспешно вели переговоры с протестующей, после чего забрались на постамент и задержали ее.

