13:48 04.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100198127:labazovych

Стало известно, кого подозревают в похищении и убийстве полковника МВД Ерохина

Военная прокуратура подозревает бывшего народного депутата в организации убийства полковника милиции Романа Ерохина в 2006 году. В частности, за эти преступления предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Стало известно, кого подозревают в похищении и убийстве полковника МВД Ерохина

Соответствующее заявление он сделал на брифинге в среду, четвертого июля.

Отметим, что фамилию подозреваемого прокурор не озвучил, однако сообщил, что она начинается на букву "Ш", а сам бывший народный избранник в настоящее время находится под арестом. Вероятно, речь идет об экс-депутате Александре Шепелеве.

По словам Матиоса, полковник Ерохин был похищен 26 июля 2006 года, после чего его убили в салоне автомобиля, предоставленного заказчиком.

"Обвинительные акты по этому же гражданину есть в нескольких судах. Сейчас продолжается рассмотрение 5 уголовных дел по нему, в частности в Оболонском суде, Киево-Святошинском суде ", - сказал Матиос.

К слову, организатору убийства военная прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п. 11, 12, 13 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ст. 348, ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Шевченковский районный суд Киева сегодня, 13 июня, начал слушание по обвинению фигурантов дела убийства депутата Государственной думы РФ Дмитрия Вороненкова.


Поделиться
Читайте также:
 
В московском метро фанаты Англии и Колумбии устроили мордобой - ВИДЕО Кабмин определился с новым министром финансов Кабмин утвердил перечень объектов электроэнергетики, подлежащих охране Для борьбы с контрабандой будут задействованы Вооруженные силы, - Гройсман
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив