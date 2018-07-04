Стало известно, кого подозревают в похищении и убийстве полковника МВД Ерохина

Соответствующее заявление он сделал на брифинге в среду, четвертого июля.

Отметим, что фамилию подозреваемого прокурор не озвучил, однако сообщил, что она начинается на букву "Ш", а сам бывший народный избранник в настоящее время находится под арестом. Вероятно, речь идет об экс-депутате Александре Шепелеве.

По словам Матиоса, полковник Ерохин был похищен 26 июля 2006 года, после чего его убили в салоне автомобиля, предоставленного заказчиком.

"Обвинительные акты по этому же гражданину есть в нескольких судах. Сейчас продолжается рассмотрение 5 уголовных дел по нему, в частности в Оболонском суде, Киево-Святошинском суде ", - сказал Матиос.

К слову, организатору убийства военная прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п. 11, 12, 13 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ст. 348, ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Шевченковский районный суд Киева сегодня, 13 июня, начал слушание по обвинению фигурантов дела убийства депутата Государственной думы РФ Дмитрия Вороненкова.