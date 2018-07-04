15:44 04.07.2018 | Политика | Новости
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Правительство Латвии запретило обучатся на русском языке в вузах

Президент Латвии Раймонд Вейонис одобрил новые касательно закона о высших учебных заведениях, согласно которым запрещается преподавание на русском языке в частных вузах.

Правительство Латвии запретило обучатся на русском языке в вузах

Как сообщается в официальном вестнике Латвии Latvijas Vestnesis, парламент страны принял законопроект 21 июня.

Отмечается, что после первого января 2019 года прием студентов на такие программы не будет разрешен. Так, обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС.

Однако, обучение на европейских языках возможно лишь в отдельных случаях - для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.

Как считают считают инициаторы поправок, до сих пор закон о вузах регулировал использование языков только в государственных вузах, но, так как высшее образование является делегированной государством функцией, такие же изменения необходимы и в частных вузах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Конституционный суд Молдовы намерен рассмотреть запрос депутатов Либеральной партии, которые требуют признать неконституционным положение о статусе русского языка как языка межнационального общения в стране.


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