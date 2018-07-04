13:59 04.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Матиос рассказал, что ходатайство по подозреваемому в убийстве Ерохина готовится в суд

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос поведал, что ходатайство гражданину, фамилия которого начинается на букву "Ш", готовится в суд. В настоящее время его подозревают в похищении и убийстве донецкого полковника МВД Романа Ерохина.

Матиос рассказал, что ходатайство по подозреваемому в убийстве Ерохина готовится в суд

Об этом заявил Матиос на брифинге о совершении особо тяжкого преступления народным депутатом Украины. В то же время в какой суд будет передано ходатайство прокурор не уточнил.

При этом, представители СМИ ранее заявили, что экс-депутата Верховной рады от Партии регионов Александра Шепелева могут обвинить в заказе убийства Ерохина. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", военная прокуратура подозревает бывшего народного депутата в организации убийства полковника милиции Романа Ерохина в 2006 году. В частности, за эти преступления предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения.


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