Матиос рассказал, что ходатайство по подозреваемому в убийстве Ерохина готовится в суд

Об этом заявил Матиос на брифинге о совершении особо тяжкого преступления народным депутатом Украины. В то же время в какой суд будет передано ходатайство прокурор не уточнил.

При этом, представители СМИ ранее заявили, что экс-депутата Верховной рады от Партии регионов Александра Шепелева могут обвинить в заказе убийства Ерохина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", военная прокуратура подозревает бывшего народного депутата в организации убийства полковника милиции Романа Ерохина в 2006 году. В частности, за эти преступления предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения.