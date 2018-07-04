Матиос рассказал, что ходатайство по подозреваемому в убийстве Ерохина готовится в суд

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос поведал, что ходатайство гражданину, фамилия которого начинается на букву "Ш", готовится в суд. В настоящее время его подозревают в похищении и убийстве донецкого полковника МВД Романа Ерохина.
Об этом заявил Матиос на брифинге о совершении особо тяжкого преступления народным депутатом Украины. В то же время в какой суд будет передано ходатайство прокурор не уточнил.
При этом, представители СМИ ранее заявили, что экс-депутата Верховной рады от Партии регионов Александра Шепелева могут обвинить в заказе убийства Ерохина.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", военная прокуратура подозревает бывшего народного депутата в организации убийства полковника милиции Романа Ерохина в 2006 году. В частности, за эти преступления предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения.