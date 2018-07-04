13:30 04.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин утвердил перечень объектов электроэнергетики, подлежащих охране

Сегодня  Кабинет министров Украины принял постановление "Об утверждении перечня особо важных объектов электроэнергетики, в том числе территорий запрещенной зоны и контролируемой зоны гидротехнических сооружений, подлежащих охране ведомственной военизированной охраной".

Кабмин утвердил перечень объектов электроэнергетики, подлежащих охране

Об этом стало известно в ходе заседания правительства, 4 июля.

Сообщается, что в перечень вошли НЭК "Укрэнерго" и госпредприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", теплоэлектроцентрали, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции, объекты Западной, Юго-Западной, Южной, Центральной, Северной, Днепровской, Донбасской, Крымской электроэнергетических систем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Кабмине рассказали о возможности повышения минимальной зарплаты. Известно, что в первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 миллиардов. В мае практически вышли "в ноль", поэтому ясной ситуация будет только в начале июля. Рева добавил, что повышение минимальной зарплаты потребует дополнительных перечислений средств из госбюджета в местные.


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