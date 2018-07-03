Верховная Рада ввела уголовную ответственность за вывоз леса

Как сообщает пресс-служба парламента, за соответствующую инициативу на заседании парламента проголосовали 234 народных депутата.

Отмечается, что главной целью законопроекта является обеспечение сохранности лесного фонда страны путем ограничения внутреннего потребления необработанных лесоматериалов и усиление административной и уголовной ответственности за незаконную вырубку леса и последующий его экспорт вне таможенного контроля.

Принятый закон предусматривает увеличение объема годовой заготовки лесоматериалов с 20 млн кубических метров до 25 млн.

В Уголовном кодексе Украины теперь будет новая статья №201-1 о незаконном вывозе лесоматериалов (в частности, необработанных), пиломатериалов ценных и редких пород деревьев. Контрабанда всех этих товаров будет предусматривать ответственность в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Ранее незаконная порубка леса предусматривала штраф 850-1700 грн, или арест до полугода или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле пгт Гончаровское в Черниговской области загорелас лесная подстилка. Так, на территории Черниговского военного лесхоза сотрудники пожарных служб работали в течении 38 часов. Пожарными было осуществлено 16 сбросов воды в местах интенсивного горения.