16:29 03.07.2018 | Политика | Новости
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Украинца Гриба будут судить за содействие в подготовке взрыва в Сочи

Украинца Павла Гриба в РФ будут судить за содействие в подготовке взрыва на школьном выпускном в Сочи.

Украинца Гриба будут судить за содействие в подготовке взрыва в Сочи

Об этом заявила пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало, сообщает "Интерфакс-Юг". 
В частности, Катькало заявила, що уголовное дело по Грибу уже передано на рассмотрение в суд, отметив, что предварительные слушания пройдут 9 июля в закрытом режиме.

Как сообщается, по данным российского следствия, Гриб якобы в марте-мае 2017 года переписывался через интернет со школьницей из Сочи и убеждал ее заложить и привести в действие взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня 2017 года.

Также сообщается, что сегодня, 3 июля, суд в РФ продлил арест Грибу до 19 декабря 2018 года.

Как ранее сообщал УРА-Информ, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинское государство, по состоянию на второе июля, готово провести обмен граждан РФ на украинских политзаключенных. В частности, Украина готова перадать России 23 россиянина. В списке на обмен приситствует и фамилия Павла Гриба.


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