Отныне родители будут получать льготы за вклад в развитие детей

Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

По ее словам, народные депутаты поддержали льготу для тех родителей, которые содержат своих детей и вкладывают в их развитие. К примечанию будут учитываться такие программы для детей, как музыкальная школа, занятия иностранным языком, занятия спортом, частные садики, дополнительные дисциплины и возможности для детей.

Для того, чтобы льготы засчитывались, по словам Луценко, в конце года семья должна показать расходы на дополнительное развитие ребенка.

Так, согласно нововведению, около 18% дохода в семью будет возвращать государство. По мнению нардепа, именно такие меры будут стимулировать родителей вкладывать в развитие своих детей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народные депутаты Верховной рады поддержали во втором чтении законопроект №8296 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание". Так, за принятие проекта во втором чтении проголосовали 230 нардепов.