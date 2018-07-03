12:37 03.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100198043:nastya

Отныне родители будут получать льготы за вклад в развитие детей

После принятия законопроектов о защите детей родители получили экономический стимул для того, чтобы вкладывать деньги во всестороннее развитие своих детей.

Отныне родители будут получать льготы за вклад в развитие детей

Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

По ее словам, народные депутаты поддержали льготу для тех родителей, которые содержат своих детей и вкладывают в их развитие. К примечанию будут учитываться такие программы для детей, как музыкальная школа, занятия иностранным языком, занятия спортом, частные садики, дополнительные дисциплины и возможности для детей.

Для того, чтобы льготы засчитывались, по словам Луценко, в конце года семья должна  показать расходы на дополнительное развитие ребенка.

Так, согласно нововведению, около 18% дохода в семью будет возвращать государство. По мнению нардепа, именно такие меры будут стимулировать родителей вкладывать в развитие своих детей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народные депутаты Верховной рады поддержали во втором чтении законопроект №8296 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание". Так, за принятие проекта во втором чтении проголосовали 230 нардепов.


Поделиться
Читайте также:
 
Звездные войны все ближе. В Китае представили лазерную штурмовую винтовку Друг Путина из-за санкций США вынужденно продал самолет Рада одобрила закон для возобновления кредитования Сенцов стал лауреатом премии Ukrainian ID Award
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив