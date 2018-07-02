Названы фамилии россиян для обмена на украинских политзаключенных

Об этом Геращенко поведала во время брифинга, 2 июня. Так, среди российских граждан, которых Украина готова отдать России в обмен на политзаключенных, она назвала фамилии Максима Одинцова, Виктора Агеева, Олега Доронина.

При этом, полный список россиян на обмен украинцев выглядит следующим образом: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковський Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Нефедов Евгений, Одинцов Максим, Седиков Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

В то же время Геращенко назвала фамилии граждан Украины, ради которых было принято решение, касательно обмена. Речь идет об Олеге Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Павла Гриба, Владимира Балуха, Евгение Панова и других украинцев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова вернулась из России в Киев после того, как ее не пустили к одному из украинских политзаключенных.