В Каталонии попросит премьера Испании назначить новый референдум о независимости

Как сообщает в четверг, 28 июня, издание Politico, лидеры встретятся в Мадриде 9 июля. При этом Торра пояснил, что "право Каталонии на самоопределение" будет доминирующей темой их обсуждений.

Если мы не хотим решать этот вопрос, то эти встречи не имеют большого смысла, - сказал он.

Пятидневный визит лидера Каталонии в Вашингтон является частью его усилий, направленных на продвижение движения Каталонии за независимость на международном уровне. Однако Санчес неоднократно говорил, что самоопределение - это не путь для Каталонии, поскольку это только еще больше разделит регион.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 июня региональное правительство Каталонии заявило, что разрывает протокольные отношения с королевским двором Испании.