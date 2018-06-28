21:58 28.06.2018 | Политика | Новости
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В Каталонии попросит премьера Испании назначить новый референдум о независимости

Глава Каталонии Ким Торра заявил, что его "первая просьба" к новому испанскому премьеру Педро Санчесу будет касаться согласования референдума о независимости региона.

В Каталонии попросит премьера Испании назначить новый референдум о независимости

Как сообщает в четверг, 28 июня, издание Politico, лидеры встретятся в Мадриде 9 июля. При этом Торра пояснил, что "право Каталонии на самоопределение" будет доминирующей темой их обсуждений.

Если мы не хотим решать этот вопрос, то эти встречи не имеют большого смысла, - сказал он.

Пятидневный визит лидера Каталонии в Вашингтон является частью его усилий, направленных на продвижение движения Каталонии за независимость на международном уровне. Однако Санчес неоднократно говорил, что самоопределение - это не путь для Каталонии, поскольку это только еще больше разделит регион.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 июня региональное правительство Каталонии заявило, что разрывает протокольные отношения с королевским двором Испании.


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