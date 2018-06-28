Порошенко уверен, что изменения к Конституции в части децентрализации уменьшат полномочия президента

Закон проголосован в первом чтении, и ждет второе чтение, которое в силу определенных обстоятельств связано с установлением устойчивого мира на Донбассе и его деоккупации. Об этом в четверг, 28 июня, во время торжеств по случаю Дня Конституции сказал президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, децентрализация на сегодня является одной из самых успешных реформ в Украине и является своеобразной "прививкой" от федерализации. При этом президент подчеркнул, что реальные полномочия президента "и близко не соответствуют ожиданиям и требованиям общества".

Заступая на пост президента, я четко отметил, что буду придерживаться Конституции в редакции 2004 года, той, к которой наша страна вернулась во время Революции достоинства, редакции, которая усилила роль правительства, редакции, которая усилила роль парламента, и несмотря на то, что реальные возможности президента и близко не соответствуют тем ожиданиям и требованиям, которые ставит перед президентом украинский народ, которые ставит общество, я четко придерживаюсь данного обещания - за эти годы я ни разу не пожаловался на ограничение или отсутствие полномочий, - рассазал Порошенко, добавив, что сознательно отказался от некоторых полномочий главы государства, в частности в части назначения судей, создания и ликвидации судов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко готов в ближайшее время подать в Верховную Раду поправку к преамбуле Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и НАТО.