09:15 26.06.2018 | Политика | Новости
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Турбьерн Ягланд официально подал прошение Путину об освобождении Сенцова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во вторник утром, 26 июня, подал официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова.

Турбьерн Ягланд официально подал прошение Путину об освобождении Сенцова

Прошение подано на имя президента Российской Федерации Владимира Путина. Как сообщает "Голос Америки", Олег Сенцов голодает уже 44-й день. Согласно Европейской конвенции по правам человека, руководитель Совета Европы может подать подобное прошение.

Документ был отправлен, ждем официального подтверждения по дипломатическим каналам России, - отметили в пресс-службе Совета Европы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, адвокат Сенцова Дмитрий Динзе опубликовал копию справки, выданной Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу консульству Украины в Екатеринбурге, согласно которой политзаключенный Олег Сенцов назван гражданином Украины. Отметим, в России неоднократно утверждали, что крымчанин Олег Сенцов на момент осуждения был гражданином Российской Федерации.


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