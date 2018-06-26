Турбьерн Ягланд официально подал прошение Путину об освобождении Сенцова

Прошение подано на имя президента Российской Федерации Владимира Путина. Как сообщает "Голос Америки", Олег Сенцов голодает уже 44-й день. Согласно Европейской конвенции по правам человека, руководитель Совета Европы может подать подобное прошение.

Документ был отправлен, ждем официального подтверждения по дипломатическим каналам России, - отметили в пресс-службе Совета Европы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, адвокат Сенцова Дмитрий Динзе опубликовал копию справки, выданной Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу консульству Украины в Екатеринбурге, согласно которой политзаключенный Олег Сенцов назван гражданином Украины. Отметим, в России неоднократно утверждали, что крымчанин Олег Сенцов на момент осуждения был гражданином Российской Федерации.