09:15 25.06.2018 | Политика | Новости
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Исполнительная служба России признает Сенцова гражданином Украины - ФОТО

Федеральная служба исполнения наказаний России признает, что политзаключенный Олег Сенцов является гражданином Украины.

Исполнительная служба России признает Сенцова гражданином Украины - ФОТО

Гражданство осужденного по сфабрикованному обвинению режиссера указано в справке, которую управление ФСИН по Ямало-Ненецком округа выдало консульству Украины в Екатеринбурге в январе этого года. Как сообщает на своей страничке в Facebook адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, в документе, фотокопию которого адвокат обнародовал на своей странице в воскресенье, 24 июня, в частности, сказано, что осужденный Сенцов - гражданин Республики Украина. Прибыл этапом 09 октября 2017 года. В личном деле паспорт ЕС 477125 выдан 12 ноября 1997 года.

Таким образом, это опровергает утверждение российской стороны о том, что Сенцов на момент осуждения был гражданином Российской Федерации, - подчеркивает адвокт. О также напомнил, что российский суд игнорировал заявления режиссера, что он является гражданином только одного государства - Украины. При этом российские власти не пускала украинского консула в Сенцова, также мотивируя отказ тем, что политзаключенный якобы гражданин РФ.

Напомним, российская уполномоченная по правам человека во время встречи с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой назвала Сенцова, а также других политзаключенных-крымчан "лицами с неурегулированным правовым статусом".

Как сообща УРА-Информ, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова должны помиловать. Сегодня он намерен подать лично соответствующую просьбу.


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