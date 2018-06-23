16:25 23.06.2018 | Политика | Новости
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Рейтинг Меркель в Германии достиг критической точки недоверия среди населения

Более 43 процентов жителей Германии выступают за отставку действующего канцлера Ангелы Меркель. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией YouGov.

Рейтинг Меркель в Германии достиг критической точки недоверия среди населения

Большинство опрошенных респондентов разделились на два лагеря в отношении канцлерства Меркель. Так, 42 процента готовы были бы проголосовать за нее еще раз, если бы президент назначил внеочередные выборы на этот пост. В то же время, 43 процента немецких граждан раскритиковали политику Меркель в отношении беженцев и социального законодательства. Еще 15 процентов опрошенных не смогли дать определенный ответ.

Среди избирателей Христианско-демократического союза (во главе стоит Меркель) и Христианско-социального союза под председательством главы МВД Германии Хорста Зеехофера (ХДС/ХСС) статистика показала более положительный для канцлера результат. Только  27 процентов готовы проголосовать за ее отставку, еще 63 процента считают, что канцлер не должна покидать свой пост. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно немецкий канцлер Ангела Меркель пообещала помочь Ливану в решении проблемы с беженцами из Сирии. 


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