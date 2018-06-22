В Украине вступит в силу закон о поощрении военной службы

Так законопроектом предлагается внести правки в законы Украины: "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей"; "О воинской обязанности и военной службе"; "Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины".

Предполагается, что принятие этого проекта закона позволит повысить с 23 до 30 лет возраст приема граждан в качестве курсантов высших военных учебных заведений, что даст возможность участникам АТО и операции Объединенных сил поступать на учебу и продолжать военную службу в качестве офицеров или сержантов.

Кроме того, может возрасти предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин до 60 лет, как это уже определено для мужчин, что обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс.

Документ позволит продолжать в особый период военную службу по новому контракту на срок от 1 до 10 лет, что будет способствовать увеличению количества граждан, желающих проходить военную службу по краткосрочным контрактом.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы. Закон позволит повысить возраст приема граждан с 23 до 30 лет в качестве курсантов высших военных учебных заведений. Это позволит ветеранам АТО и операции объединенных сил поступать на обучение и продолжать военную службу в качестве офицеров или сержантов.