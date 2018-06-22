Украинская сторона получила ноту МИД РФ о содействии визитам Москальковой к 50 российским гражданам, - Денисова

Ведомство просит о разрешить российскому омбудсмену Татьяне Москальковой посетить не 34 удерживаемых россиянина, а 50. Об этом в пятницу, 22 июня сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, сейчас этот вопрос находится на рассмотрении украинской стороны. Денисова добавила, что в списке Москальковой нет моряков керченского судна "Норд", члены экипажа которого в марте были задержаны украинскими пограничниками и обвиняются в незаконном пересечении госграницы Украины.

Напомним, вчера Денисова сообщила, что посольство Украины в России направило очередную ноту в Министерство иностранных дел РФ с просьбой содействовать посещению украинским омбудсменом пенитенциарных учреждений РФ, где содержатся украинские политзаключенные.

Как сообща УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в четверг, 21 июня, отменил запрет на въезд в Украину российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Запрет был снят для того, чтобы омбудсмен могла посещать россиян, находящихся в Украине.