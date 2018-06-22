20:49 22.06.2018 | Политика | Новости
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По Турции прокатились масштабные антипрезидентские акции протеста - ФОТО

В турецком Измире сотни тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с оппозиционным политиком Мухарремом Индже из Республиканской народной партии.

По Турции прокатились масштабные антипрезидентские акции протеста - ФОТО

Об этом передает RFE/RL.

Сообщается, что политик считается главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на внеочередных президентских выборах. СМИ утверждают, что на акции протестов и демонстрации вышли более 2,4 млн граждан, другие называют цифру в 3 млн.

Политические и профильные эксперты обеспокоены тем, что 24 июня Эрдогану не удастся завоевать большинство своих граждан и он вынужден будет выйти во второй тур, где его президентское кресло может пошатнуться под давлением сторонников Индже. Второй тур планирует состояться 8 июля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", для участия в выборах в  Турции, приняли решения временно объединились четыре оппозиционные партии государства. Остальные менее масштабные партии могут получить возможность войти в парламент, пройдя через высокий десятипроцентный барьер в турецком законодательстве.


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