Украинский МИД договорился о безвизе в Карибский бассейн

Безвизовый режим вступает в силу с 29 июня. Как сообщает на своей страничке в Facebook Департамент консульской службы украинского Министерства иностранных дел, в соответствии с положениями Соглашения граждане Украины, которые имеют действительные проездные документы (дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, удостоверение личности моряка, удостоверение личности на возвращение в Украину), въезжают, находятся, выезжают и пересекают транзитом территорию Антигуа и Барбуды без виз при условии, что длительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

При этом в МИДе уточнили, что украинцы, которые намерены въехать на территорию Антигуа и Барбуды, независимо от цели поездки получают визу в ближайшем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Антигуа и Барбуды перед въездом на ее территорию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в скорейшие сроки в сторону Украины будет назначен безвизовый режим с Таиландом, который известен в Юго-Восточной Азии своими многочисленными тропическими пляжами.