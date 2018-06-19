11:42 19.06.2018 | Политика | Новости
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Генсек Совета Европы планирует провести встречу с Путиным

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд анонсировал свой визит в Москву, 20 июня, где рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным и главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Генсек Совета Европы планирует провести встречу с Путиным

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СЕ.

Отмечается, что генсекретарь Турбьерн Ягланд встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в среду для того, чтобы обсудить текущие отношения между Россией и Советом Европы.

Кроме того, в программу визита Ягланда входит встреча с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским главой Владимиром Путиным летом 2018 года. Главной темой и целью проведения переговоров станет обсуждение борьбы с терроризмом, также будут обсуждаться и отдельные второстепенные политическик вопросы. Кроме того, Трамп в очередной раз заявил о возможности расширения формата "Большой семерки" за счет России.


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