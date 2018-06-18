Мелания Трамп раскритиковала миграционную политику Белого дома

Первая леди США, супруга главы государства Мелания Трамп высказалась против миграционной политики, которую ведет Белый дом.
Об этом сообщает телеканал CNN.
Как известно, неприемлемым для Мелании является разлучение детей нелегальных мигрантов с их семьями. Супруга американского президента надеется, что вскоре обе стороны смогут объединится, чтобы добиться успешной иммиграционной реформы.
При этом, она отметила, что США должно быть страной, где следуют "законам и зову сердца".
Стоит добавить, по меньшей мере 2000 детей за последние два месяца были отделены от своих родителей и опекунов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пpecc-ceкpeтapь Иммиграционной и таможенной службы США Дaни Бeннeтт рассказала, что незаконно прибывающие в США мигранты будут помещаться в федеральные тюрьмы. На сегодняшний день их количество составляет около 1,6 тысячи человек.