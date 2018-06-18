Мелания Трамп раскритиковала миграционную политику Белого дома

Об этом сообщает телеканал CNN.

Как известно, неприемлемым для Мелании является разлучение детей нелегальных мигрантов с их семьями. Супруга американского президента надеется, что вскоре обе стороны смогут объединится, чтобы добиться успешной иммиграционной реформы.

При этом, она отметила, что США должно быть страной, где следуют "законам и зову сердца".

Стоит добавить, по меньшей мере 2000 детей за последние два месяца были отделены от своих родителей и опекунов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пpecc-ceкpeтapь Иммиграционной и таможенной службы США Дaни Бeннeтт рассказала, что незаконно прибывающие в США мигранты будут помещаться в федеральные тюрьмы. На сегодняшний день их количество составляет около 1,6 тысячи человек.