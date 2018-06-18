Комитет еще не завершил рассмотрение поправок в избирательный кодекс, - Парубий

Вместе с тем парламент должен рассмотреть изменения в избирательный кодекс за год до избирательной кампании. Об этом в понедельник, 18 июня, во время согласительного совета сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

По поводу избирательного закона хочу напомнить, что рабочая группа комитета сейчас ведет анализ правок. Если комитет сможет рассмотреть поправки до завершения сессии, то я предложу его рассмотреть до конца сессии. Если не успеет, то он будет предложен для голосования как один из первых законопроектов, - заявил Парубий, добавив, что

Верховная рада должна в сентябре войти в рассмотрение.

Возможно, не в первую неделю, а во вторую неделю. Количество правок может втянуть нас в рассмотрение даже на неделю. Это 4,5 тысячи поправок. Если мы войдем в рассмотрение в июле, и рассмотрение затянется, никто не уверен, будет ли голосование положительным, - добавил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Парубий заявил, что принятие избирательного кодекса будет стоять на повестке дня Рады осенью текущего года.