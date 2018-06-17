18:12 17.06.2018 | Политика | Новости
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Япония обеспокоена заявлениями Трампа о выходе американских военных с Корейского полуострова

Глава японского внешнеполитического видомтсва Таро Коно считает, что Вашингтон спешит в снижении военного присутствие на Корейском полуострове. Об этом передает NHK.

Япония обеспокоена заявлениями Трампа о выходе американских военных с Корейского полуострова

Сообщается, что ситуационное снижение градуса напряженности между КНДР и США не должно "бросать пыль в глаза" администрации Трампа в Белом доме. Кроме того, утверждает глава японского МИДа. нужно понимать, что КНДР не отойдет от своего обязательства провести полную денуклеаризацию в обмен на гарантии безопасности со стороны США какими-бы твердыми они ни были.

"Важно и то, что о полной денуклеаризации сообщено внутри страны. Я считаю, что в такой ситуации Северная Корея не отойдет от своего обязательства", - добавил Тано.

Напомним, что Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона убрать все свои военные базы с полуострова, но стоимость такого проекта очень велика, так что процесс будет проходить в несколько этапом и займёт не один месяц, добавил хозяин овального кабинета.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп утверждает, что до конца 2018 года на Корейском полуострове не останется американских солдат. Подписание мирного договора между Южной Кореей и КНДР снизит необходимость удерживать на полуострове 23,5 тыс. солдат. Однако, когда точно начнется процесс вывода войск в документе не указано. 


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