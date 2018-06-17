19:57 17.06.2018 | Политика | Новости
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Греция и Македония подписали соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония

Греция и Македония в воскресенье, 17 июня, подписали историческое соглашение об изменении названия страны.

Греция и Македония подписали соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония

Оно должно прекратить 27-летний спор по этому поводу. Как сообщает Reuters, соглашение было подписано министрами иностранных дел Греции и бывшей югославской республики Македония в присутствии премьер-министров Ципраса и Заева.

После этого Заев в своем Twitter написал, что гордится подписанием соглашения. Мы гордимся, что объединились и решили спор, который разделял нас, и выбрали решение, которое объединяет нас, - заявил он.

Вместе с тем соглашение должны одобрить парламенты стран. Документ открывает путь бывшей югославской республике ко вступлению в ЕС и НАТО.

Соглашение было подписано на греческой стороне в регионе Преспес на границе Греции, Македонии и Албании. На церемонии также присутствовали еврокомиссар Йоханнес Хан, глава европейской дипломатии Федерика Могерини и заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло.

Напомним, спор между Грецией и Македонией разгорелся в 1991 году, когда Македония провозгласила независимость, взяв себе название Республика Македония. В то же время Греция заявила, что это название является узурпацией имени ее исторической провинции - Македония.

Как сообщал УРА-Информ, 12 июня власти Македонии и Греции договорились об изменении названия Республика Македония.


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