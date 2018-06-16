США вновь увеличит финансовую помощь Украине

Об этом передает официальный сайт посольства Украины в Вашингтоне.

Сообщается, Конгресс принял собственный проект "Закона об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год", где на летальное оружие в Украине будет выделено 250 млн долларов. Таким образом, полный пакет финансово-экономической помощи Украине в 2019 году составляет 691 млн долларов США, что более чем 70 млн долларов больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года

Вторая часть финансовой помощи США направлена на финансирование проектов поддержки ВСУ - подготовку военных, поставки военной техники и снаряжения, летального оружия и логистическое обеспечение, а также на разведывательную поддержку украинских сил безопасности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки в этом году увеличат помощь Украине до более 620 млн долларов.