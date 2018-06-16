Макрон поддерживает возобновление "нормандского формата" переговоров

Сообщается, что лидеры в очередной раз обсуждали вопрос о дальнейших контактах в "нормандском формате" для обеспечения выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. Порошенко настоял на необходимость введения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории.

Также украинский гарант призвал Макрон в срочном порядке усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.

В свою очередь французский глава похвалил Порошенко с прогрессом в реформах и особенно с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде", который позволит ускорить и завершить процесс судебной реформы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. В частности, президенты обсудили механизм постепенного снятие экономических ограничений с КНДР и начала процесса возобновления дипломатических отношений с правительством Ким Чен Ына.