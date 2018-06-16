23:00 16.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Макрон поддерживает возобновление "нормандского формата" переговоров

 Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом передает пресс-служба главы государства. 

Макрон поддерживает возобновление

Сообщается, что лидеры в очередной раз обсуждали вопрос о дальнейших контактах в "нормандском формате" для обеспечения выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. Порошенко настоял на необходимость введения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории.

Также украинский гарант призвал Макрон в срочном порядке усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.

В свою очередь французский глава похвалил Порошенко с прогрессом в реформах и особенно с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде", который позволит ускорить и завершить процесс судебной реформы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. В частности, президенты обсудили механизм постепенного снятие экономических ограничений с КНДР и начала процесса возобновления дипломатических отношений с правительством Ким Чен Ына.


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