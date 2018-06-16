Макрон готов поддержать снятие санкций с КНДР

Пресс-служба дворца коротко опубликовала основные тезисы разговора двух лидеров. В частности, президенты обсудили механизм постепенного снятие экономических ограничений с КНДР и начала процесса возобновления дипломатических отношений с правительством Ким Чен Ына. Также они согласовали позиции государств по вопросам конфликта в Сирии и дальнейшей торговой политики с Ираном.

Напомним, что глава США сообщил о намерении остановить на время доброжелательного диалога между странами совместные военные учения США и Южной Кореи, которые КНДР расценивает как провокацию. Кроме того, он предложил Северной Корее гарантии безопасности и пообещал снять санкции против нее на фоне дальнейшего улучшения взаимоотношений путем диалога.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Российская Федерация сможет вернуться в международный формат переговоров "Большой восьмерик" только после выполнения всех условий Минских соглашений.