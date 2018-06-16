10:32 16.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Ефремов продолжит оставаться за решеткой

Экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову продили срок содержания под стражей еще на 2 месяца. Об этом передает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Ефремов продолжит оставаться за решеткой

Таким образом, по обвинению Ефремова в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины предусмотрено продление содержание в СИЗО еще на 60 дней. 

Напомним, что ранее Старобельский районный суд Луганской области продлил срок действия меры пресечения бывшему депутату от Партии регионов Александру Ефремову до 25 июня. Экс-регионала Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года. Ему также инкриминируется поддержка террористов "ЛНР" и незаконное завладение имуществом Луганскуголь. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Печерский районный суд города Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему депутату Верховной Рады Александру Шепелеву


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