Ефремов продолжит оставаться за решеткой

Таким образом, по обвинению Ефремова в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины предусмотрено продление содержание в СИЗО еще на 60 дней.

Напомним, что ранее Старобельский районный суд Луганской области продлил срок действия меры пресечения бывшему депутату от Партии регионов Александру Ефремову до 25 июня. Экс-регионала Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года. Ему также инкриминируется поддержка террористов "ЛНР" и незаконное завладение имуществом Луганскуголь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Печерский районный суд города Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему депутату Верховной Рады Александру Шепелеву.