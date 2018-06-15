19:14 15.06.2018 | Политика | Новости
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Китай и США оказались на грани торговой войны

Правительство Китая высунуло обвинения американским властям о начале торговой войны из-за введении пошлин на китайские товары.

Китай и США оказались на грани торговой войны

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что Китай обвинил США в том, что они сделали первый "выстрел" сегодня, 15 июня 2018 года, после того, как Белый дом подтвердил введение 25-процентных пошлин на товары из Китая. В связи с этим власти Китая намерены ввести ответные санкции на действия США.

"Китай не хочет вести торговую войну, но у китайской стороны нет другого выбора, кроме как решительно противостоять этому, из-за близорукого поведения Соединенных Штатов, которое вредит обеим сторонам...Мы немедленно вводим тарифные меры того же масштаба и силы. Все результаты переговоров, ранее достигнутых двумя сторонами, будут недействительными", -  говорится в заявление Министерства торговли Китая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", страны Европейского союза единогласно одобрили введение импортных пошлин в размере 25%.


 


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