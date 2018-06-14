В Украине вступил в силу Закон об антикоррупционном суде

Накануне, в среду документ был опубликован в издании "Голос Украины". Согласно закону он вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Вместе с тем часть раздела "Заключительные и переходные положения" вступит в силу со дня начала работы суда.

Таким, образом, Антикоррупционному суду будут подсудны уголовные производства в коррупционных преступлениях, подследственных Национальному антикоррупционному бюро, только в том случае, если размер предмета преступления или причиненного ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде".