В Сенат США представили резолюцию о нарушениях Россией религиозных свобод в Крыму и на Донбассе

В Сенат Соединенных Штатов Америки в четверг, 14 июня, поступила которая возлагает на Российскую Федерацию ответственность за нарушение религиозных свобод в временно оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Она призывает Трампп отказывать в американской визе причастным к подобным нарушениям. Как говорится в сообщении посольства Украины в США, двухпартийная группа сенаторов во главе с председателем Хельсинской комиссии США Роджером Викером представила проект резолюции. В ней, в частности, отмечается, что
власти России вторглись в украинский Крым и силой его оккупировали, они обязаны в соответствии с требованиями международного права, в том числе согласно Женевских конвенций, защищать религиозные свободы жителей оккупированной территории.
Также отмечается, что в течение всего времени аннексии Крыма Россия несет ответственность за нарушение религиозных свобод на полуострове. Речь идет о похищение, задержание и заключение представителей отдельных религиозных групп, включая мусульманами из числа крымских татар, а также верующих Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, УГКЦ и христиан-протестантов.
Отдельно в проекте резолюции указано о аналогичную ответственность РФ также за соблюдение религиозных свобод на контролируемых ею территориях Донецкой и Луганской областей.
Напомним, как сообщает УРА-Информ, издание BuzzFeed News со ссылкой на анонимные источники заявило, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с лидерами стран "Большой семерки" заявил, что Крым является российским, поскольку "все, кто живет на полуострове, говорят на русском".