В Сенат США представили резолюцию о нарушениях Россией религиозных свобод в Крыму и на Донбассе

Она призывает Трампп отказывать в американской визе причастным к подобным нарушениям. Как говорится в сообщении посольства Украины в США, двухпартийная группа сенаторов во главе с председателем Хельсинской комиссии США Роджером Викером представила проект резолюции. В ней, в частности, отмечается, что

власти России вторглись в украинский Крым и силой его оккупировали, они обязаны в соответствии с требованиями международного права, в том числе согласно Женевских конвенций, защищать религиозные свободы жителей оккупированной территории.

Также отмечается, что в течение всего времени аннексии Крыма Россия несет ответственность за нарушение религиозных свобод на полуострове. Речь идет о похищение, задержание и заключение представителей отдельных религиозных групп, включая мусульманами из числа крымских татар, а также верующих Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, УГКЦ и христиан-протестантов.

Отдельно в проекте резолюции указано о аналогичную ответственность РФ также за соблюдение религиозных свобод на контролируемых ею территориях Донецкой и Луганской областей.