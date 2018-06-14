23:27 14.06.2018 | Политика | Новости
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В Сенат США представили резолюцию о нарушениях Россией религиозных свобод в Крыму и на Донбассе

В Сенат Соединенных Штатов Америки в четверг, 14 июня, поступила которая возлагает на Российскую Федерацию ответственность за нарушение религиозных свобод в временно оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В Сенат США представили резолюцию о нарушениях Россией религиозных свобод в Крыму и на Донбассе

Она призывает Трампп отказывать в американской визе причастным к подобным нарушениям. Как говорится в сообщении посольства Украины в США, двухпартийная группа сенаторов во главе с председателем Хельсинской комиссии США Роджером Викером представила проект резолюции. В ней, в частности, отмечается, что

власти России вторглись в украинский Крым и силой его оккупировали, они обязаны в соответствии с требованиями международного права, в том числе согласно Женевских конвенций, защищать религиозные свободы жителей оккупированной территории.

Также отмечается, что в течение всего времени аннексии Крыма Россия несет ответственность за нарушение религиозных свобод на полуострове. Речь идет о похищение, задержание и заключение представителей отдельных религиозных групп, включая мусульманами из числа крымских татар, а также верующих Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, УГКЦ и христиан-протестантов.

Отдельно в проекте резолюции указано о аналогичную ответственность РФ также за соблюдение религиозных свобод на контролируемых ею территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, как сообщает УРА-Информ, издание BuzzFeed News со ссылкой на анонимные источники заявило, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с лидерами стран "Большой семерки" заявил, что Крым является российским, поскольку "все, кто живет на полуострове, говорят на русском".


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