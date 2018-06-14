На Донбасс прибыла гуманитарная помощь из Беларуси - ФОТО, ВИДЕО

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на МЧС страны.

Сообщается, что в Краматорске представителей МЧС Беларуси встретил исполняющий обязанности главы военно-гражданской облгосадминистрации Донецкой области Игорь Стокоз.

По его словам, это первый подобный иностранный гуманитарный груз, который когда-либо получала украинская область.

Также главы военно-гражданской облгосадминистрации Донецкой области добавил, что перечень товаров гуманитарной помощи ранее был согласован с украинской стороной. В частности, он включает в себя товары первой необходимости, продукты питания, комплекты мебели, холодильники.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территорию Донбасса было отправлено гуманитарный груз грузом от Международного комитета Красного Креста.