На Донбасс прибыла гуманитарная помощь из Беларуси - ФОТО, ВИДЕО

В четверг, 14 июня, в Северодонецк и Краматорск Донецкой области поступила гуманитарная помощь из Беларуси. Среди товаров - комплекты школьной мебели и холодильники, продукты питания ранее были переданы Международному Комитету Красного Креста.
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на МЧС страны.
Сообщается, что в Краматорске представителей МЧС Беларуси встретил исполняющий обязанности главы военно-гражданской облгосадминистрации Донецкой области Игорь Стокоз.
По его словам, это первый подобный иностранный гуманитарный груз, который когда-либо получала украинская область.
Также главы военно-гражданской облгосадминистрации Донецкой области добавил, что перечень товаров гуманитарной помощи ранее был согласован с украинской стороной. В частности, он включает в себя товары первой необходимости, продукты питания, комплекты мебели, холодильники.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территорию Донбасса было отправлено гуманитарный груз грузом от Международного комитета Красного Креста.