19:10 14.06.2018 | Политика | Новости
100196739:labazovych

Лидер Северной Кореи передал президенту РФ письмо

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам передал президенту России Владимиру Путину письменное послание от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Лидер Северной Кореи передал президенту РФ письмо

 Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Ким Ен Нам, на сегодняшний день он имеет огромную честь передать российскому президенту искренний привет от председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Кроме того, он также передал ему большой конверт с письмом от лидера КНДР.

Кстати, накануне Владимир Путин подтвердил приглашение лидеру КНДР посетить с визитом Россию, отметив, что приезд мог бы состояться в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2018 года.

"Можно сделать и отдельно, это мы можем согласовать, вне привязки к каким-то международным событиям. Мы можем согласовать это по линии министерства иностранных дел", - подчеркнул российский лидер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава американского государства Дональд Трамп заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну о намерении снять санкции против Пхеньяна на фоне дальнейшего улучшения отношений двух стран.


Поделиться
Читайте также:
 
В Швеции увеличили импорт украинских фруктов - ФОТО ЧМ-2018: в Москве задержали известного британского активиста - ФОТО Россия заявляет, что новый военный план НАТО - это угроза стабильности Европы, и вооруженные силы Москвы готовы дать ответ ЕС планирует выделить Украине еще миллиард евро
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив