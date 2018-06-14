Лидер Северной Кореи передал президенту РФ письмо

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Ким Ен Нам, на сегодняшний день он имеет огромную честь передать российскому президенту искренний привет от председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Кроме того, он также передал ему большой конверт с письмом от лидера КНДР.

Кстати, накануне Владимир Путин подтвердил приглашение лидеру КНДР посетить с визитом Россию, отметив, что приезд мог бы состояться в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2018 года.

"Можно сделать и отдельно, это мы можем согласовать, вне привязки к каким-то международным событиям. Мы можем согласовать это по линии министерства иностранных дел", - подчеркнул российский лидер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава американского государства Дональд Трамп заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну о намерении снять санкции против Пхеньяна на фоне дальнейшего улучшения отношений двух стран.