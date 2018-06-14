08:35 14.06.2018 | Политика | Новости
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Ким Чен Ын намерен встретиться с японским премьером

Глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил о намерении в срочном порядке провести целый раунд встреч с лидерами государств АТР. Об этом передает Kyodo.

Ким Чен Ын намерен встретиться с японским премьером

Сообщается, что Токио намечено первой официальной площадкой для переговоров. МИД Японии всерьез приняло предложение Кима и начало разработку вариантов реализации намеченных последним планов. Главной темой для переговоров, вероятно, должен стать процесс возможного обмена политическими заключенными, а также решения проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР. Обе стороны не исключают и возможность ревизии дипломатических отношений, которые были разорваны в 2002 году.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ призвал к нормализации отношений с КНДР и предоставлению ей экономического благоприятствования в регионе АТР. Премьер утверждает, что КНДР демонстрирует существенные шаги по денуклеаризации полуострова и прекращению перманентного противостояния с Южной Кореей и ее союзниками - США и Японией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в подписанном по итогам саммита в Сингапуре соглашении обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова. 


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