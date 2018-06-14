Европарламент принял резолюцию по Сенцову

Соответствующая информация размещена на сайте Европарламента. В частности, как сказано в сообщении, Европарламеннт выражает солидарность с режиссером, который 14 мая 2018 года объявил голодовку, чтобы добиться освобождения политзаключенных в России.

В резолюции также указано, что приговор Сенцову основывается на полученных в результате пыток показаниях. Европарламент осуждает нарушение международного права в оккупированном Крыму, включая применение российского законодательства, а также милитаризацию полуострова, которая угрожает региональной безопасности.

Также в документе осуждаются массовые и систематические нарушения прав человека, в частности этнических украинцев и крымских татар. Кроме того, лидеров стран Евросоюза призвали выступить с осуждением нарушений прав человека в России и попыток скрыть их под прикрытием футбольного Чемпионата мира-2018.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Сенцова, который голодает в российской колонии, в пятницу, 8 июня, увезли в реанимацию. Сейчас он находится в медицинской части колонии. Вместе с тем прекращать голодовку заключенный не собирается. Об этом рассказала в четверг, 14 июня, журналистам сестра Сенцова Наталья Каплан. По ее словам, о здоровье Олега Сенцова пока что ничего неизвестно, в конце недели к нему поедет адвокат, и будет что-то более понятно.