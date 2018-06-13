Украина избрана в экономико-социальный совет ООН

Членство Украины в ЭКОСОР поддержали 176 государств. Об этом после процедуры избрания сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

По его словам, для Украины членство в ЭКОСОР будет способствовать реализации лучших мировых практик в сфере социально-экономических реформ.

Планируем также более активно использовать потенциал ООН для решения актуальных гуманитарных проблем, - заявил Ельченко.

Напомним, ЭКОСОР – один из шести ключевых органов ООН, который отвечает за координацию деятельности ООН и ее специализированных учреждений в экономической и социальной сферах. Он уполномочен, в том числе, созывать специальные заседания по чрезвычайным ситуациям гуманитарного характера. В состав Совета входят 54 государства-члена ООН.

Как сообщал УРА-Информ, в последний раз Украина избиралась в состав ЭКОСОР на период 2010-2012 годов.