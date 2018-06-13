13:57 13.06.2018 | Политика | Новости
100196631:Polishuk

Трамп уверен, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет.

Трамп уверен, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет

Как написал в среду, 13 июня, сам трамп на своей странице в Twitter, теперь все могут чувствовать себя намного безопаснее, чем в тот день, когда он вступил в должность. Больше нет ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень позитивным опытом. У Северной Кореи есть большой потенциал, - заявил президент США, добавив, что в свое время президент Барак Обама заявлял, что Северная Корея является для США самой большой и самой опасной проблемой.

Теперь это не так, - уверен Трамп.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп пообещал лидеру КНДР Ким Чен Ыну снять санкции против Пхеньяна на фоне дальнейшего улучшения отношений двух стран.

Кроме того, он предложил Северной Корее гарантии безопасности и пообещал снять санкции против нее на фоне дальнейшего улучшения взаимоотношений путем диалога.


Поделиться
Читайте также:
 
Тарабарова рассказала о поле будущего ребенка Счетная палата подвергла критике работу ФГИ На Житомирщине перевернулся микроавтобус, три человека травмированные - ФОТО Какая клавиатура вам подойдет и где купить ее дешево
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив