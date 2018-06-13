Трамп уверен, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет

Как написал в среду, 13 июня, сам трамп на своей странице в Twitter, теперь все могут чувствовать себя намного безопаснее, чем в тот день, когда он вступил в должность. Больше нет ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень позитивным опытом. У Северной Кореи есть большой потенциал, - заявил президент США, добавив, что в свое время президент Барак Обама заявлял, что Северная Корея является для США самой большой и самой опасной проблемой.

Теперь это не так, - уверен Трамп.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп пообещал лидеру КНДР Ким Чен Ыну снять санкции против Пхеньяна на фоне дальнейшего улучшения отношений двух стран.

Кроме того, он предложил Северной Корее гарантии безопасности и пообещал снять санкции против нее на фоне дальнейшего улучшения взаимоотношений путем диалога.