19:13 13.06.2018 | Политика | Новости
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Стала известна цена саммита КНДР и США для Сингапура

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун рассказал, что на проведение двухдневного саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном государство потратило около 15 млн долларов.

Стала известна цена саммита КНДР и США для Сингапура

Об этом передает CNBC.

Согласно словам главы правительства Сингапура, прошедший саммит положительно сказался на репутации страны и показывает международный статус государства. Вместе с тем он уточнил, что Сингапур оплатил проживание обеих лидеров государств в отеле Capella на острове Сентоса, а также обеспечение безопасности и создание международного пресс-центра, где работали 2,5 тыс. журналистов.

"Это цена, которую мы хотим платить", - сказал Ли Сяньлун.

Добавим, что Сингапур – одна из немногих стран, в которой налажены хорошие отношения и с КНДР, и со США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", санкции в отношении Северной Кореи пока остаются в силе, несмотря на успех саммита в Сингапуре. По словам президента США, пока не известно при каких условиях ограничения могут быть сняты с Пхеньяна. Однако, он добавил, что санкции будут сняты, если мы будем уверены, что ядерное оружие больше не эффективно.


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