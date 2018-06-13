Счетная палата подвергла критике работу ФГИ

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в 2017 году при плане 17,1 млрд грн поступления составили 3,4 млрд грн (19,9%).

Отмечается, что хозяйственными обществами, которые принадлежат к сфере управления Фонда, уплачено в бюджет 929,2 млн грн дивидендов, что на 45% превысило плановое задание.

Всего в 2017 году Фонд перечислил в государственный бюджет 5,361 млрд грн, что составляет 27,7% запланированного объема поступлений (19,3 млрд грн).

Среди причин невыполнения плановых заданий по обеспечению поступлений в государственный бюджет аудиторы видят несвоевременную передачу функций по управлению имуществом предприятий.

Также счетная палата отметила недостаточность мер воздействия на недобросовестных покупателей государственного имущества. На начало 2018 года сумма начисленных и неуплаченных по решению судов штрафных санкций составила 2,24 млрд грн. Однако в 2017 году в бюджет было уплачено лишь 204,4 тыс. грн штрафных санкций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", счетная палата намерена седьмого июня текущего 2018 года передать материалы о растрате Минздравом финансов, выделенных на лечение больных онкологией за границей.