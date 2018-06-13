11:58 13.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Решение суда ООН по иску Украины против РФ будет обязательным для исполнения, - МИД

Решение Международного суда Организации объединенных наций в Гааге по иску Украины против Российской Федерации будет обязательным для исполнения обеими сторонами.

Решение суда ООН по иску Украины против РФ будет обязательным для исполнения, - МИД

В любом случае дело займет несколько лет. Но все равно это очень важно. Об этом в среду, 13 июня а эфире одной из украинских радиостанций заявила спикер министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Она также отметила, что, во-первых, для Украины это доказательная база для суда, а если суд принимает решение в пользу Украины, оно обязательно для исполнения обеими сторонами. Это единственный судебный орган, рассматривающий споры между государствами, решение которого является обязательным.

Вместе с тем Беца добавила, что у России есть возможность признать неправомерность своих действий и урегулировать ситуацию во время судебного процесса, однако украинская сторона на это не рассчитывает из-за тактики Москвы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями РФ в финансировании терроризма. Отметим, меморандум весит около 90 килограммов, состоит из 17 500 страниц текста и насчитывает 29 томов.


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