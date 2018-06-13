Кабмин назначил нового замминистра соцполитики

На новый пост назначена Лариса Попова, которая ранее занимала должность директора департамента социальной политики Винницкого городского совета.

Известно, что Попова имеет два высших образования: педагогическое и в 2014 году окончила Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

С 2001 года работала в Управлении социальной защиты населения в Замостянском районе. С сентября 2006 г. переведена на должность начальника управления труда и социальной защиты населения в Ленинском районе Винницы №2. С 2011 по 2013 работала на должности директора Департамента труда и соцзащиты населения Винницкого горсовета, с июля 2013 года работала на должности директора Департамента соцполитики Винницкого горсовета.

К слову, за 2017 год Попова задекларировала 339 тыс 507 грн доходов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Оксана Маркарова, которая назначена на пост исполнителя обязанностей министра финансов, рассказала о своих приоритетах в работе. Согласно ее словам, она рассчитывает на углубление сотрудничества Украины с ключевым кредитором МВФ.