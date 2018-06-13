14:27 13.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин назначил нового замминистра соцполитики

Кабинет министров Украины сегодня, 13 июня, определился с новым заместителем министра социальной политики. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Кабмин назначил нового замминистра соцполитики

На новый пост назначена Лариса Попова, которая ранее занимала должность директора департамента социальной политики Винницкого городского совета.

Известно, что Попова имеет два высших образования: педагогическое и в 2014 году окончила Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

С 2001 года работала в Управлении социальной защиты населения в Замостянском районе. С сентября 2006 г. переведена на должность начальника управления труда и социальной защиты населения в Ленинском районе Винницы №2. С 2011 по 2013 работала на должности директора Департамента труда и соцзащиты населения Винницкого горсовета, с июля 2013 года работала на должности директора Департамента соцполитики Винницкого горсовета.

К слову, за 2017 год Попова задекларировала 339 тыс 507 грн доходов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Оксана Маркарова, которая назначена на пост исполнителя обязанностей министра финансов, рассказала о своих приоритетах в работе. Согласно ее словам, она рассчитывает на углубление сотрудничества Украины с ключевым кредитором МВФ.


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