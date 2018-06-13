21:59 13.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100196661:Polishuk

Денисова отправилась в Россию встретиться с политзаключенными украинцами, - Порошенко

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в среду, 13 июня, поехала в Россию.

Денисова отправилась в Россию встретиться с политзаключенными украинцами, - Порошенко

Она намерена посетить украинцев-политзаключенных Кремля. Об этом в своем Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, Денисова выполняет договоренности, достигнутые им с президентом России Владимиром Путиным.

В эти минуты Людмила Денисова отправляется в Росси. Я попросил передать слова нашей поддержки, - говорится в сообщении. По словам президента, политзаключенных поддерживает весь демократический мир. Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой, - добавил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 июня Порошенко провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, во вермя которой обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных.


Поделиться
Читайте также:
 
На Закарпатье ураган повредил крыши на сотнях зданий - ФОТО НБУ намерен закупить велопарковки В Украине в четверг пройдут дожди, на юге удержится жара Украинская сторона надеется на прогресс в вопросе освобождения украинцев после телефонного разговора президентов, - Олифер
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив