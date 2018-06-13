Денисова отправилась в Россию встретиться с политзаключенными украинцами, - Порошенко

Она намерена посетить украинцев-политзаключенных Кремля. Об этом в своем Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, Денисова выполняет договоренности, достигнутые им с президентом России Владимиром Путиным.

В эти минуты Людмила Денисова отправляется в Росси. Я попросил передать слова нашей поддержки, - говорится в сообщении. По словам президента, политзаключенных поддерживает весь демократический мир. Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой, - добавил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 июня Порошенко провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, во вермя которой обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных.