10:19 12.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Варшаве стартует украинско-польская парламентская ассамблея

Во вторник, 12 июня, в Варшаве начнется Х заседание Парламентской ассамблеи Украины и Польши.

В Варшаве стартует украинско-польская парламентская ассамблея

Как сообщается на сайте мероприятия, оно будет длиться два дня, в течение которых планируется рассмотреть ряд вопросов. Главным вопросом являются совместные действия по блокированию Северного потока-2.

Как сообщается, в первый день заседания будут обсуждаться энергетическая безопасность в регионе и координация действий по блокированию строительства Северного потока-2. Также подымут вопрос о военном сотрудничестве и углубление отношений Украины с ЕС.

Во второй день 13 июня, запланирована выездная сессия депутатов на которой ни посетят LNG терминал для сжиженного газа в городе Свиноуйсьце на побережье Балтийского моря.

Украинскую сторону на переговорах будет возглавлять заместитель Председателя Верховной Рады Оксана Сыроид, а с польской - вице-маршалок Сейма Ришард Терлецкий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Польши надеется, что во время июльского саммита НАТО утвердят решение об увеличении взаимодействия с Украиной, как заявил на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве глава Польши Анджей Дуда.


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