17:35 12.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Азербайджан договорились об энергетическом сотрудничестве - ФОТО

В рамках рабочего визита в Турцию глава украинского государства Петр Порошенко провел переговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. 

Украина и Азербайджан договорились об энергетическом сотрудничестве - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Сообщается, что лидеры двух государств обсудили украинско-азербайджанские отношения на всех уровнях, а также эффективную работу двусторонних механизмов секторального сотрудничества.

Также во время встречи был отмечен существенный рост объемов торговли между двумя странами по итогам прошлого года. Вместе с тем особое внимание уделялось дальнейшему углублению взаимодействия в энергетической сфере.

"Договорились о расширении отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция, а также углублять взаимодействие между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере", - сообщил президент Украины.

Президент Азербайджана пригласил Украину к участию в проекте "Южный газовый коридор". Кроме того, Ильхам Алиев поблагодарил Порошенко за создание благоприятных условий для открытия Торгового дома Азербайджана в украинской столице.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Варшаве начнется Х заседание Парламентской ассамблеи Украины и Польши. Как сообщается на сайте мероприятия, оно будет длиться два дня, в течение которых планируется рассмотреть ряд вопросов. Главным вопросом являются совместные действия по блокированию Северного потока-2.


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