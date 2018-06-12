Трамп уверен, что КНДР начнет процесс денуклеаризации незамедлительно

Как заявил Трамп во вторник, 12 июня, в интервью телеканалу АВС, КНДР должна очень быстро избавиться от ядерного оружия. При этом президент США отметил, что они хотят сделать это быстро, посмотрим. Это значит, что КНДР должны начать процесс немедленно, - сообщил Трамп.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали всеобъемлющее соглашение по итогам саммита в Сингапуре.

Как сообщал УРА-Информ, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в подписанном по итогам саммита в Сингапуре соглашении обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова. В свою очередь, президент США Дональд Трамп в подписанном соглашении предоставил Ким Чен Ыну некие "гарантии безопасности" в обмен на отказ от ядерного оружия.