Правительство Ирана посоветовало КНДР не доверять договоренностям с США

Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Как отмечается, что США участвовали в ядерной сделке с Ираном в 2015 году, однако в прошлом месяце Трамп от нее отказался. Однако сегодня Бахрам Кассеми заявил, что в данное время их страна пессимистично оценивает действия американской администрации и не может быть уверена в том, что поведение США изменится.

Стоит добавить, что заявление представителя МИД Ирана прозвучало за день до встречи главы Белого дома с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Ожидается, что на первой в истории встрече руководителей двух стран будет обсуждаться вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в подписанном по итогам саммита в Сингапуре соглашении обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова.