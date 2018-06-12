16:13 12.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Правительство Ирана посоветовало КНДР не доверять договоренностям с США

Пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Кассеми заявил, что его страна одобрила усилия по разрешению кризиса на Корейском полуострове. При этом представительство Ирана посоветувало Пхеньяну проявлять осторожность в переговорах с США.

Правительство Ирана посоветовало КНДР не доверять договоренностям с США

Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Как отмечается, что США участвовали в ядерной сделке с Ираном в 2015 году, однако в прошлом месяце Трамп от нее отказался. Однако сегодня Бахрам Кассеми заявил, что в данное время их страна пессимистично оценивает действия американской администрации и не может быть уверена в том, что поведение США изменится.

Стоит добавить, что заявление представителя МИД Ирана прозвучало за день до встречи главы Белого дома с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Ожидается, что на первой в истории встрече руководителей двух стран будет обсуждаться вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в подписанном по итогам саммита в Сингапуре соглашении обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова.


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