МИД Украины требует внести правки в статью о "гражданской войне"

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в микроблоге в Twitter.

Как известно, издание Немецкая волна пишет о "гражданской войне" в Украине, но в Украине существует продолжающаяся агрессия России против Украины.

Статья, о которой идет речь, вышла 11 июня на англоязычной версии Немецкой волны и посвящена вчерашней встрече глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британское издание The Times of London к Чемпионату мира по футболу 2018 года опубликовало карту России, на которой оккупированный Крым указан как территория РФ.

Отмечается, что посольство Украины обращает внимание The Times of London на тот факт, что неприемлемо отмечать на это карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией в Украине в 2014 году.